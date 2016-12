Real Madrid, Coca-Cola offre 80 milioni per il nome del Bernabeu

17:48 - Coca-Cola, la bibita più famosa al mondo, ha fatto un'offerta al Real Madrid di 80 milioni di euro per cambiare il nome dello stadio Bernabeu. La seconda offerta più alta ricevuta in pochi mesi da Florentino Perez. Il presidente delle Merengues incontrerà la dirigenza della casa produttrice della bevanda per discutere dell'affare. Nel 2013 la Microsoft ha offerto 50 milioni, ma il Real non ha accettato.

Ormai negli ultimi anni il marketing la fa da padrone. Quindi anche il Bernabeu è pronto ad adeguarsi. I primi ad adeguarsi sono stati gli inglesi dell'Arsenal con il nome del loro stadio legato a quello della compagnia aerea degli Emirati arabi, Fly Emirates.

I secondi, poi, sono stati i tedeschi del Bayern che hanno cambiato il loro stadio in Allianz Arena. Stesso main sponsor per i francesi del Nizza che giocano all'Allianz Riviera. Quindi non c'è da stupirsi se il Bernabeu diventasse uno stadio più frizzantino con il marchio Coca-Cola accanto al classico nome.