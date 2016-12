Real Madrid: Cannavaro bocciato, è Hierro il vice Ancelotti

09:50 - Sarà Fernando Hierro il vice di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid nella prossima stagione. L'ex capitano delle Merengues, leggenda del calcio spagnolo, ha scalzato la concorrenza di Fabio Cannavaro e sostituirà Zinedine Zidane, destinato al ruolo di tecnico della seconda squadra, il Castilla. Ancelotti ha accolto così Hierro sul suo profilo Twitter: "Benvenuto, Fernando".

Hierro torna al Real Madrid ad undici anni dall'addio, avvenuto nel 2003 in contemporanea con l'allontanamento di Vicente Del Bosque. In totale con la maglia dei Blancos ha collezionato 439 presenze e ben 102 gol, nonostante ricoprisse il ruolo di difensore. L'unica esperienza dirigenziale per Hierro è quella di direttore generale del Malaga, ruolo ottenuto nel 2011 e abbandonato dopo un anno per attriti con la proprietà. Ora la nuova avventura: l'ambiente madridista saprà di certo come accoglierlo.