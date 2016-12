Real Madrid-Barcellona è sempre Ronaldo contro Messi

16:24 - E' bastato il primo passo falso del Barcellona di Luis Enrique per scatenare la stampa spagnola. "Senza tirare è impossibile vincere", titola Sport dopo il pareggio dei blaugrana contro il Malaga. Quando il Barça non vince sul banco degli imputati ci va sempre lui: Leo Messi. Dall'altra parte, Cristiano Ronaldo è sempre più l'uomo copertina del Real Madrid. Il portoghese è a una sola lunghezza dal record di triplette nella Liga.

Dopo il poker all'Elche e la tripletta al Deportivo La Coruna, a distanza di tre giorni l'una dall'altra, CR7 è salito al secondo posto nella classifica dei marcatori di hat-trick della storia del campionato spagnolo. Davanti a lui - con 22 triplette a testa - ci sono due leggende come Alfredo Di Stefano e Telmo Zarra. L'aggancio e il sorpasso sono alle porte, considerato che - come scrive As, che nell'edizione di oggi mostra in copertina la collezione di palloni post triplette del lusitano - il Real Madrid vuole trasformare l'ex stella dello United in un autentico numero nove.

Se Ronaldo continua a incantare e avvicinarsi sempre più al terzo Pallone d'Oro, non si può dire lo stesso di Messi. Nonostante il primo posto in classifca con il Barcellona, la Pulga è fermo a quota 3 in classifica marcatori, contro i 9 di Cristiano. Quando la sua luce non si accende, i catalani non girano. Lo dimostra il pareggio in trasferta contro il Malaga, che ha visto il portiere avversario Kameni inoperoso per tutti 90'. Il campionato è lungo e Messi ha tempo per tornare quello di sempre. In ogni caso, la sfida è sempre la solita: CR7 contro Leo.