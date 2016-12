Real Madrid, Ancelotti: "Non ci accontentiamo del pareggio, vogliamo vincere"

14:54 - Arrivato con il ruolo di favorito al suo secondo Clasico, Carlo Ancelotti sa bene che vincere contro il Barça significherebbe mettere una seria ipoteca sulla vittoria finale. "Non puntiamo al pareggio. Giochiamo in casa e faremo di tutto per vincere" ha spiegato il tecnico del Real Madrid. L'ex allenatore rossonero risponde anche a chi crede che la pressione della gara sia solo sui blaugrana: "E' una partita importantissima per entrambi".

Ancelotti non ha dubbi sulla formazione: "Giocheranno gli stessi 11 delle ultime partite- poi continua- Cristiano Ronaldo? Questo non è il suo momento migliore... è sempre il suo momento migliore". Riguardo al possibile schieramento dei rivali Ancelotti non sembra preoccuparsi: "Che giochi Neymar o Pedro è la stessa cosa. Sappiamo che andiamo a giocare contro una squadra fortissima qualunque giocatore schieri".



Ma, inevitabilmente, un occhio di riguardo lo avrà Leo Messi, miglior marcatore della storia blaugrana nel Clasico. "Come fermare l'argentino? Dobbiamo difendere uniti- ha spiegato Ancelotti- Non è una questione di individualità ma di un lavoro di squadra. E infine, a chi gli faceva notare che non usciva con un successo da una sfida contro il Barcellona dal 2004, il tecnico dei blancos, ha risposto senza mezze misure: "Non mi ricordavo di questa statistica. E'ora di vincere e i miei giocatori mi aiuteranno a sfatare questo tabù".