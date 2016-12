Real ko, il Bernabeu contro Perez: "Dimettiti" 

13:15 - Due sconfitte in tre partite e il Barcellona a più sei. La sconfitta nel derby con l'Atletico Madrid - per la squadra di Simeone un altro successo contro i "cugini" dopo il trionfo nella Supercoppa Spagnola - apre la crisi del Real con il tifo del Bernabeu scatenato contro Casillas e, soprattutto, contro il presidente Perez, platealmente contestato nei minuti finali quando dagli spalti si è più volte levato il grido "Florentino dimettiti".

La supremazia cittadina dei Colchoneros, testimoniata dal risultato e dalla qualità del gioco espresso, ha così aperto la crisi madridista. Più che Ancelotti, nel mirino è finito il presidente Perez: pesano sul suo conto le cessioni di Di Maria, idolo del Bernabeu, e Xabi Alonso, così come le scelte di un mercato in entrata che ha lasciato molte perplessità.



E così, dopo le critiche niente affatto velate arrivate nelle settimane scorse persino da Crisitiano Ronaldo, questa volta il numero uno merengues si è trovato di fronte alla contestazione di una parte cospicua del Bernabeu che dopo il gol del 2-1 di Arda Turan ha più volte espresso il proprio malcontneto al grido "Florentino dimettiti".



Tre punti in tre partite, sei gol subiti e un meno sei dal Barcellona che non può non preoccupare, sono più di un campanello di allarme in una stagione che tra l'altro ha già visto i rivali cittadini dell'Atletico trionfare in faccia ai cugini nella Supercoppa Spagnola. Adesso arriva la Champions - martedì il Basilea - poi ancora la Liga con la sfida col Deportivo: due appuntamenti che possono portare all'Assemblea dei soci del 21 settembre in una situazione ambientale che potrebbe essere decisamente surriscaldata.