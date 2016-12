Real Castilla, Zidane rischia uno stop di sei mesi 

13:03 - Da quattro a venti partite. Oppure da uno a sei mesi di sospensione. Ecco quanto rischia Zinedine Zidane. Perché? Presto detto: il francese, ufficialmente tecnico in seconda del Real Castilla - il titolare della panchina formalmente è Santiago Sanchez - è stato denunciato presso gli organi giudiziari della Federazione spagnola perché in realtà opererebbe come fosse il primo tecnico della seconda squadra madridista. Da qui l'inchiesta che potrebbe portare a una pesante sanzione.

Nemmeno il tempo per gioire per il primo successo dopo tre ko consecutivi. La denuncia, supportata da video e immagini a sostegno della tesi incriminatoria, porta la firma del Centro nazionale di formazione per allenatori. La tempisitca per il pronunciamento da parte della Federazione Spagnola non è stata specificati ma - informa El Mundo Deportivo - una decisione è annunciata in tempi brevi.