Real-Barca bufera: gli arbitri denunciano Ronaldo-Ramos

Due cose sono certe quando si parla del Clasico tra Real Madrid e Barcellona: spettacolo e bufera postpartita. Anche dopo il 4-3 del Barça in casa del Real è così, complice un arbitraggio insufficiente di Undiano Mallenco. "Volevano riequilibrare la Liga e ce l'hanno fatta" tuonano Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo. Rispondono gli arbitri: denunciamo Ramos e Ronaldo. In campo invece, oltre alla rissa sfiorata tra Pepe e Fabregas, spunta una scarpata sul volto del difensore da parte di Busquets.

E pensare che la federazione spagnola aveva pensato di mandare lo stesso arbitro dell'andata, Undiano Mallenco appunto, per ovviare alle lamentele per un rigore non fischiato di Mascherano su Cristiano Ronaldo. Invece il fischietto ha fatto peggio, in generale s'intende, concedendo due rigori dubbi al Barcellona e uno fuori area al Real Madrid. Gli episodi hanno premiato i catalani e la cosa ha fatto imbufalire gli uomini più rappresentativi di Ancelotti. "Il Real Madrid dà fastidio - ha sbottato Cristiano Ronaldo a fine partita -. Questo arbitro non è in grado di dirigere partite del genere. Abbiamo giocato contro 12 avversari e ogni anno è la stessa storia: non ci lasciano vincere". Gli fa eco Sergio Ramos: "Voltiamo pagina, ma se quello che cercavano era di equilibrare per forza la Liga, ce l'hanno fatta. Ci sono cose contro le quali non si può giocare e vincere...".

Infine c'è un episodio che tornerà a far discutere per un'eventuale squalifica di Sergio Busquets. Il centrocampista blaugrana, così come il difensore del Real Madrid Pepe, in questo caso vittima dell'avversario, sono stati come di consueto protagonisti a loro modo nello spettacolo della partita. Lo hanno fatto con interventi duri, provocazioni e anche qualcosa di più. Il culmine è arrivato dopo il momentaneo 2-2 di Messi. Fabregas "provoca" Pepe con una spallata dopo il pareggio, il difensore non la prende bene e i due vengono a contatto "testa a testa". Il colpo violento però non arriva, i due finiscono a terra colpiti sì, ma in maniera casuale. A metterci la firma però è Sergio Busquets che, come si vede nelle immagini, calpesta il difensore a terra. L'arbitro non ha visto nulla.

ARBITRI: DENUNCIAMO RONALDO E RAMOS

Veleni sul 'Clasico'. Passando dalle intenzioni ai fatti, la commissione arbitrale che si occupa delle designazioni della 'Liga' ha denunciato presso la Rfef, la federazione spagnola, i calciatori del Real Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos, per le loro dichiarazioni fatte dopo la partita persa ieri contro il Barca.

I due, che ora rischiano una pesante multa ma non la squalifica, avevano duramente criticato l'operato dell'arbitro e detto che ''qualcuno non vuole che il Real vinca il campionato''.