Real, Ancelotti: "Il record migliore è vincere"

10:12 - Il bello deve ancora venire. Carlo Ancelotti non si ferma all'ultimo record raggiunto (cinque quarti con cinque squadre diverse: Milan, Juve, Psg, Chelsea e Real), ma guarda avanti con saggezza e spiega che "il record che conta di più è quello di vincere e ancora noi non ci siamo riusciti. Siamo ben posizionati ovunque, ma il momento di raccogliere arriva adesso". Poi un pensiero sul Milan: "Quello che ha fatto rimane per sempre nella storia".

A traghettarlo in un futuro di grandi successi può pensarci Ronaldo: "In questo momento credo sia il giocatore più determinante del mondo. Criticato perché l'ho fatto giocare a cinque giorni dal Clasico? Cristiano gioca perché non è stanco, è in condizione ottimale e vuole giocare. Se qualcuno pagherà la sua clausola rescissoria? Lui è destinato a chiudere la carriera al Real".Ancelotti analizza poi la partita: "Non era facile oggi perché il 6-1 dell'andata poteva condizionarci. Invece la squadra, Ronaldo in testa, è stata determinata e tutti hanno giocato bene. Ora vedremo cosa accadrà: la Champions è sempre imprevedibile e nei quarti ci sono tutte le squadre migliori. Di sicuro sarà un turno molto interessante. Se mi sento sotto esame? Tutti sono sempre sotto esame".



Intanto arrivano brutte notizie da Jesé: per lui c'è la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. La sua stagione è quindi, purtroppo, finita.