Real, Ancelotti: "Avanti con fortuna e grazie a Casillas"

10:18 - "Abbiamo riaperto noi la qualificazione: abbiamo giocato molto lentamente, commesso molti errori. Dopo il rigore sbagliato ci ha preso un po' di paura". Carlo Ancelotti, uscito vivo per un pelo dalla trasferta di Dortmund, si gode la qualificazione del Real alla semifinale di Champions, ma ammette che "andiamo avanti per fortuna. Dobbiamo ringraziare Casillas che ha fatto due parate fondamentali nel momento decisivo della partita".

"La paura ci ha attanagliato soprattutto il primo tempo. Le cose sono cambiate dopo il rigore, ci siamo demoralizzati e loro hanno preso forza. Per tutto il primo tempo è stata una sofferenza - spiega Ancelotti -. I gol che abbiamo preso li abbiamo regalati. Nel secondo tempo la partita è stata un po' più controllata, abbiamo sofferto fino alla fine perché non abbiamo chiuso la partita quando abbiamo avuto l'occasione di farlo". E ancora: "Critiche per come abbiamo raggiunto la qualificazione? Come dicono in Italia le chiacchiere le portano via il vento, conta aver raggiunto la semifinale. Il voto a Casillas? Sicuramente dieci. Mourinho possibile avversario? Ogni avversario sarà complicato: aspettiamo il sorteggio".