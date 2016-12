Razzismo, Enock Balotelli insultato durante un derby bresciano

16:32 - Inizio di stagione da dimenticare per Enock Balotelli, il fratello dell'ex milanista Mario. L'attaccante del Vallecamonica, formazione bresciana militante nel campionato d'Eccellenza lombardo, è stato vittima di insulti razzisti a raffica: "Mi hanno detto negro di m..., fatto il verso della scimmia e hanno tirato in ballo Mario - ha raccontato Enock -. Non capisco tanto accanimento, ma gente che si comporta così non merita che io perda tempo".

Nel corso della partita contro il Darfo Boario, Enoch è stato preso di mira dai tifosi avversari. "Non ho capito tanto accanimento - ha commentato la vittima degli insulti razzisti dopo la partita -. A inizio partita ero nervoso perché mi davano fastidio, poi ho fatto finta di niente. Tra l'altro le persone che mi insultavano sono le stesse che una volta fuori dallo stadio mi salutano. Non riesco a capire questa cattiveria, da tempo non venivo insultato così. Ma non meritano che io perda tempo a rispondere".