Ray Wilkins: "Alcol e depressione mi hanno distrutto" 

11:14 - L'esonero da assistente al Fulham è solo l'ultimo dispiacere della vita di Ray Wilkins. L'ex centrocampista del Milan - 73 presenze fra il 1984 e il 1987 - negli ultimi anni ha combattuto contro alcol e depressione. E' stato lui stesso ad ammetterlo al 'Daily Mail': "L'esonero dal Chelsea, nel 2010, mi ha fatto sprofondare in un buco profondo. E' dura rimpiazzare ciò che ti dà lo sport, ma adesso vado dalla psicoterapeuta e sto migliorando".

Wilkins è in cura da diverso tempo e i suoi problemi sono risaputi nell'ambiente del calcio: "Nel 2012 mi fermarono a un controllo per l'alcol e i valori risultarono tre volte oltre la norma. Parlai con mia moglie e i ragazzi, mi dissero che mi serviva aiuto. Così mi rivolsi alla struttura Sporting Chance. Ho frequentato per lungo tempo le riunioni degli alcolisti e dei tossicodipendenti anonimi. Ho cominciato a prendere sette pillole al giorno per combattere la colite ulcerosa (una forma di infiammazione all'intestino, ndr). Ora vado dalla psicoterapeuta una volta la settimana e le pasticche sono diminuite. Ho rischiato persino l'asportazione dell'intestino e vado in bagno tante volte al giorno. Il mio è un problema imbarazzante".

Eppure Wilkins lavorava fino a qualche giorno fa. Quest'anno si è reso protagonista anche di una lite con il manager del Liverpool, Brendan Rodgers: "Sono sempre stato fragile. A 18 anni, quando ero capitano delle giovanili del Chelsea, mi davano il Valium per calmare l'ansia. Ma il periodo peggiore è stato nel 2010, quando fui esonerato dai Blues. Con Ancelotti avevamo vinto da poco campionato e FA Cup. Ora vorrei solo tornare a lavorare, in campo o con i media. Il peggio è passato, la consapevolezza di essere malato mi ha aiutato a risalire il fiume".