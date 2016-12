Ranking Uefa, Italia superata dal Portogallo

11:05 - L'eliminazione della Juventus per mano del Benfica è un duro colpo al calcio italiano: il nostro Paese, infatti, scivola al quinto posto del ranking Uefa alle spalle del Portogallo. Non succedeva dal 1984. Nonostante tutto, non cambierà il numero di squadre iscritto alle prossime competizioni europee: tre in Champions e tre in Europa League. L'Italia, nel 2014/15, partirà da 51.510 punti contro i 52.133 (almeno) dei portoghesi.

In caso di vittoria in finale del Benfica, infatti, il divario potrebbe aumentare. Un pessimo segnale per l'Italia, che quest'anno in Europa non ha fatto così male. Nel computo stagionale, infatti, siamo quasi appaiati alla Germania (14.166 i nostri punti contro i 14.614 dei tedeschi) e poco dietro l'Inghilterra. La Spagna, che vanta due squadre in finale di Champions e il Siviglia in finale di Europa League, è irraggiungibile. L'Italia, dal canto suo, paga soprattutto le ultime pessime stagioni (soprattutto 2010/11 e 2011/12). In prospettiva bisogna fare molta attenzione al ritorno di Russia e Francia, o l'Europa potrebbe davvero diventare una chimera per le nostre big (o presunte tali).