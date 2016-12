Rami: "Facevo il meccanico, ora inseguo Nesta" 

17:03 - Da meccanico a difensore del Milan: in una decina di anni è cambiata la vita di Adil Rami. ''E' incredibile se penso da dove sono partito, facevo il meccanico per il Comune di Frejus e ora mi trovo a giocare in una delle squadre più importanti al mondo'', ha sorriso il difensore francese nella sua prima conferenza da giocatore rossonero.

''Ho scelto la maglia numero 13 perché era fra i pochi disponibili e anche perché mi sono ispirato sempre a Nesta come difensore, era un grande, che non esitava mai in campo contro gli avversari'', ha raccontato Rami, che dopo aver vinto un campionato in patria con il Lille di Rudi Garcia e due stagioni al Valencia (che a settembre lo ha messo fuori rosa) e' sbarcato in prestito con diritto di riscatto a Milanello con l'obiettivo di riconquistare un posto in nazionale.

''Alla maglia della Francia penso eccome - ha detto -. Il Milan è un club molto importante a livello mondiale, se lavoro bene e riesco a guadagnarmi il mio posto in questa squadra posso ambire anche a giocare con la Francia. Bisogna fare le cose per gradi, ma se dimostro di meritarlo potrei anche arrivare al Mondiale''.