Rakitic verso l'Italia: "Tutto può accadere"

17:18 - L'hombre del partido della notte di Siviglia è soprattutto uomo mercato: Ivan Rakitic 26enne, punto di forza della nazionale croata ha gli occhi addosso oltre che dell'Atletico Madrid anche di mezza Italia. Nell'ordine Lazio, Inter, Juventus e Napoli sono sulle tracce del fantasista della squadra di Unay Emery alle prese proprio in questo periodo con il rinnovo del contratto con il Siviglia che scade nel giugno 2015.

Sta di fatto che i primi incontri tra le parti sono finiti con un nulla di fatto. Il problema è la clausola rescissoria che il Siviglia vorrebbe alzare a 30 milioni, mentre Rakitic e il suo gruppo di lavoro vorrebbe fissata in 15 milioni.

Intanto il giocatore riguardo all'interesse dei club italiani lascia la porta aperta."Amo molto il Siviglia con cui ho ancora un contratto. Certo devo dire che sono orgoglioso del fatto che in Italia o altrove si faccia il mio nome, però non è compito mio commentare. Per adesso voglio dare tutto quello che posso per il Siviglia, ma a fine anno vedremo cosa può succedere".

Parole dovute al Siviglia, ma quel "alla fine vederemo cosa può succedere" è una porta aperta verso altre possibilità.

Trequartista nel 4-2-3-1, ma anche seconda punta Rakitic è dotato di una visione di gioco a 360 gradi. Ingaggio a portata di tiro dei club italiani, intorno ai 2,5 milioni, la Lazio è la squadra che da più tempo segue il croato, ma anche Inter e Juventus stanno monitorando il giocatore, mentre il Napoli, che sta alla finestra, forzerebbe la mano in caso di cessione di Hamsik.

Intanto per il Siviglia l'italian job, l'affare italiano inteso come finale di Europa League a Torino, potrebbe presto trasformarsi anche in affare italiano di mercato.