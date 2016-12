Raduno a Casa Milan, Galliani: "Mercato? Ne prendiamo uno forte"

07:40 - Dopo il ritrovo a Milanello per i test fisici, i rossoneri si sono radunati ufficialmente giovedì pomeriggio a Casa Milan, la nuova sede del club in via Aldo Rossi. La squadra, capitanata da Pippo Inzaghi, Barbara Berlusconi (vestita di rossonero) e Adriano Galliani si è fermata per salutare gli oltre 3mila tifosi: "Mercato? Ne prenderemo uno forte - si è lasciato scappare Galliani - L'obiettivo è tornare in Champions". Poi autografi e foto per tutti.

LA GIORNATA

17:45 PAZZINI: "VOGLIAMO RISCATTARCI"

Ai microfoni di Radio Italia, Giampaolo Pazzini, durante il raduno a Casa Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni: “Abbiamo grande voglia, c’è molto entusiasmo e fare il massimo per riscattare l’ultima stagione. Siamo partiti solo da due giorni, stiamo incominciando a lavorare dopo le vacanze. E’ fantastico vedere così tanta gente e tutta la loro passione per questa squadra. Cosa mi chiedono i tifosi? Di fare gol. Il tifoso è la parte più importante del calcio, anche quando contestano la squadra secondo me è una dimostrazione d’affetto. Vogliamo fare una bella stagione”.

17:40 CURVA SUD, VOLANTINO CONTRO GALLIANI

Senza nominare né l'una né l'altro, la Curva Sud del Milan prende posizione rispetto ai due amministratori delegati del club rossonero schierandosi dalla parte di Barbara Berlusconi e criticando Adriano Galliani, a cui gli ultrà rimproverano fra l'altro l'acquisto di Matri, l'ingaggio di Seedorf e lo definiscono "un dirigente che dice che la società non ha soldi per il mercato e poi la 'ricatta' chiedendo 60 milioni di buonuscita per lasciare". "Ci sorprende - si legge in un volantino firmato Curva Sud distribuito davanti a Casa Milan durante la presentazione della squadra - che il presidente non abbia ancora sistemato definitivamente le situazioni societarie che durante la scorsa stagione hanno creato una guerra intestina tra chi vuole portare il cambiamento e le innovazioni all'interno del Milan e chi invece vuole continuare a portare avanti i propri interessi proseguendo su una linea che ci ha portati alla situazione attuale". E' facile intuire che si parli di Barbara Berlusconi e Adriano Galliani, criticato anche per le trattative per "parametri zero e giocatori mediocri", effettuate "con le solite facce, presidenti di squadre e procuratori vari (che si permettono oltretutto di criticare le persone che dirigono questa società)". Gli ultrà definiscono anche "la società schiava di giocatori super pagati perché arrivati a parametro zero, di cui non siamo più riusciti a liberarci", ma assicurano il proprio "sostegno alla nuova guida di Pippo Inzaghi e al nuovo progetto di Casa Milan e tutto quello che gravita attorno".

17:20 MEXES, OBIETTIVO CHAMPIONS

Philippe Mexes ha parlato ai microfoni di Radio Italia: "Siamo venuti a Casa Milan a visitare la sede, è fantastica, poi con tutta questa gente è ancora più bella. Speriamo di tornare in Champions nella prossima stagione”.

16:58 I GIOCATORI FIRMANO GLI AUTOGRAFI

Doppio incarico per Stephan El Shaarawy, che sfida i tifosi alla Playstation e poi si improvviserà parrucchiere. Gli altri giocatori firmano autografi: Menez e Albertazzi hanno ricevuto le chiavi delle nuove auto, per Alex arduo compito al bar: prepara il caffè ai tifosi.

16:45 GALLIANI: "VOGLIAMO TORNARE IN CHAMPIONS"

Anche Adriano Galliani si è presentato allo stand di Radio Italia allestito nel Milan Village e ha parlato degli obiettivi futuri: "Barbara Berlusconi ha voluto fortemente Casa Milan, qui davanti c’è una piazza bellissima che è più grande di Piazza Duomo e speriamo di festeggiare presto qui tutti insieme, un po’ come succede per esempio a Madrid. E’ doveroso tornare in Champions League per noi, dal 2000 in poi noi abbiamo fatto 13 volte la Champions e quindi dobbiamo tornarci perché ci manca. Ieri ho sentito aria positiva a Milanello, quindi credo che i risultati arriveranno. Lo scorso anno deve essere visto come un anno di pausa che deve durare solo una stagione. La canzone di Pappalardo “Ricominciamo”, deve essere la nostra colonna sonora. Grazie a tutti i tifosi di essere qui. Forza Milan".

16:40 MONTOLIVO: "STO MIGLIORANDO"

Riccardo Montolivo è intervenuto ai microfoni di Radio Italia dalla postazione presente a Casa Milan. Ecco le sue parole: “Piano piano sto migliorando, settimana prossimo potrei togliere le stampelle. Sarei stato felicissimo di andare in Brasile, ma questi sono i rischi del mestiere. C’è un entusiasmo contagioso, è bello condividere questa giornata con i tifosi a cui dobbiamo dire grazie per il sostegno nella scorsa stagione. Promettiamo un grande riscatto. Obiettivo? Tornare in Champions League. Domenica sera tiferò Germania, mia mamma era molto contenta l’altra sera. La sconfitta del Brasile credo sia stata dovuta più ad una questione mentale che tecnica”.

16:25 STRISCIONE DELLA CURVA: TORNIAMO IL MILAN

Dopo la festa, a Casa Milan c'è anche spazio per la riflessione. I tifosi rossoneri hanno esposto uno striscione rivolto alla società: "Un anno di rabbia, tornare grandi, tornare il Milan".

16:16 GALLIANI: "NE PRENDIAMO UNO FORTE"

Mentre i giocatori attraversano due ali di folla per raggiungere i rispettivi stand, Galliani e Barbara Berlusconi si intrattengono a firmare autografi. Lo storico ad rossonero, stimolato da un supporter rossonero sul mercato, ha replicato: "Ne prendiamo uno forte".

16:08 ECCO I GIOCATORI

Il Milan esce da Casa Milan per la presentazione e il saluto alla folla. Annuncio dello speaker e ovazione degli oltre 3000 tifosi presenti. Guidano la truppa Adriano Gallini, Barbara Berlusconi (che indossa la maglia rossonera) e Filippo Inzaghi. Segue il gruppo dei giocatori, che adesso sosta sulla scalinata per la foto di gruppo.

16:02 ARRIVATO IL PULLMAN DELLA SQUADRA

Il pullman rossonero è arrivato e ha parcheggiato nel retro di Casa Milan. Nel giro di pochi minuti, i giocatori faranno il loro ingresso nello spazio antistante la sede, dove sono stipati migliaia di tifosi, tuttora in aumento.

15:30 CORI DEI TIFOSI A CASA MILAN

Una nutrita rappresentanza della Curva Sud, e molti altri tifosi rossoneri (presenti in 2000), si sono radunati davanti alla sede in attesa della squadra, il cui arrivo è previsto per le 16.15. Sono stati intonati cori d'affetto per Pippo Inzaghi



LA GIORNATA IN TEMPO REALE

16:08 ECCO I GIOCATORI

Il Milan esce da Casa Milan per la presentazione e il saluto alla folla. Annuncio dello speaker e ovazione degli oltre 3000 tifosi presenti. Guidano la truppa Adriano Gallini, Barbara Berlusconi (che indossa la maglia rossonera) e Filippo Inzaghi. Segue il gruppo dei giocatori, che adesso sosta sulla scalinata per la foto di gruppo.

16:02 ARRIVATO IL PULLMAN DELLA SQUADRA

Il pullman rossonero è arrivato e ha parcheggiato nel retro di Casa Milan. Nel giro di pochi minuti, i giocatori faranno il loro ingresso nello spazio antistante la sede, dove sono stipati migliaia di tifosi, tuttora in aumento.

15:30 CORI DEI TIFOSI A CASA MILAN

Una nutrita rappresentanza della Curva Sud, e molti altri tifosi rossoneri (presenti in 2000), si sono radunati davanti alla sede in attesa della squadra, il cui arrivo è previsto per le 16.15. Sono stati intonati cori d'affetto per Pippo Inzaghi