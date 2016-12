Rabbia-Mazzarri: "Rigore e rosso a Vidic: assurdità"

17:59 - Walter Mazzarri trattiene a stento la rabbia. Non per lo 0-0, ma per le decisioni dell'arbitro Doveri: il rigore concesso al Torino e il rosso a Vidic che definisce (il rosso a Vidic) una "autentica assurdità". E' così il suo esordio in campionato. "Il rigore per il Torino non c'era, così come non c'era quello su Icardi nel secondo tempo. Non si può dare un rigore per una mezza trattenuta".

Sulla partita e lo 0-0. "Quando non vinco non sono mai soddisfatto -dice Mazzarri-. Sapevo che non era facile, ci sta, accettiamo il pareggio, era nelle premesse della vigilia e lo avevo detto, con le forze che abbiamo in questo momento. Era difficile andare contro il Torino così disposto in difesa. Non avevo poi altri attaccanti, con Icardi e poi Osvaldo. Non dimentichiamo che non c'è Palacio che è un giocatore molto importante"

Il rigore concesso al Torino lo fa arrabbiare: "Il rigore? Per me non c'era quello per il Torino, così come non c'era quello su Icardi da parte di Glik nel secondo tempo, ma se l'arbitro assegna il primo, deve anche assegnare il secondo. E quello su Icardi è qualcosa di più rispetto alla trattenuta di Vidic su Quagliarella".

Ancor peggio, Mazzarri per il rosso a Vidic. "L'espulsione di Vidic è una assurdità. Vidic subisce il contatto, poi applaude perché condivide la decisione dell'arbitro. L'applauso non era ironico, voleva dire all'arbitro che condivideva la scelta, la partita poi era finita. Come il rigore che Doveri ha dato: non si può dare un rigore ogni volta che c'è un contatto, sennò bisogna concederne venti a partita"