Quaresma è tornato: che gol in Europa League 

11:09 - Ricardo Quaresma è tornato. L'aria di casa fa bene all'ex Inter che a gennaio è rientrato al Porto dopo le sfortunate esperienze con Chelsea, Besiktas, Al-Ahli e nerazzurri. Il portoghese con la maglia biancoblù si trasforma ed ecco la sua ultima prodezza: un destro a giro che si è infilata in rete dopo aver colpito il palo, niente "trivela" questa volta. Un gol che però non è servito per la vittoria: il match con l'Eintracht è terminato 2-2.