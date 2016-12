Quanto costa un gol di un attaccante? In media 242.000 euro, al Milan quasi il triplo

19:59 - Quanto "costa" un gol di un attaccante in Serie A? Quale è la squadra che "paga" di più? Quale di meno? Le risposte arrivano da un'indagine condotta da Superscommesse.it che ha messo a confronto l'ingaggio e il numero di reti segnate dai 100 attaccanti del massimo campionato italiano. Iniziamo dal costo medio: 242.000 euro. I gol più onerosi sono invece quelli del Milan. Una singola rete degli avanti rossoneri pesa sulle casse del club per oltre 650.000 euro: a incidere su questa statistica soprattutto gli ingaggi di Pazzini ed El Shaarawy, pari a più di 5 milioni di euro, che hanno realizzato in totale soltanto una rete in campionato. Seconda posizione in classifica per la Juve che, con un ingaggio totale di 15.600.000 euro per gli attaccanti e 33 reti, paga circa 470.000 euro per ogni singola marcatura. Il terzo gradino del podio spetta alla Fiorentina: 28 gol e 12.500.000 euro il prezzo degli ingaggi, che significa per i Della Valle un esborso di 448.000 euro a rete. La società più virtuosa è invece il Cagliari: il presidente Cellino per ogni gol rossoblù sborsa infatti "solo" 80.000 euro.

BERARDI IL PIU' ECONOMICO

Un baby fenomeno e un vecchietto terribile in vetta alla top 5 degli attaccanti più convenienti della Serie A. Con i suoi 25.000 euro a gol, Domenico Berardi del Sassuolo stacca tutti in rapporto qualità-prezzo: 300.000 euro di ingaggio per lui e 12 le reti messe a segno. Segue Luca Toni, che con 400.000 euro di ingaggio e 15 gol, sta disputando una stagione che ha dell'incredibile e che potrebbe sfociare in una convocazione al Mondiale. Paulinho del Livorno, Sau del Cagliari e Immobile del Torino completano questa Top Five. I loro gol costano rispettivamente 33.000, 40.000 e 47.000 euro.

PAZZINI IL PIU' COSTOSO

Pazzini, Milito, El Shaarawy, Quagliarella, Vucinic. Sono questi i cinque attaccanti più cari del campionato. In testa l'attaccante rossonero che vede molto ben pagato il suo unico gol realizzato quest'anno: ben 2 milioni e 700.000 euro. Non male nemmeno il Principe Milito che a fine anno avrà guadagnato 5 milioni di euro che, per ora, equivalgono a 2,5 milioni per ogni rete segnata. Discorso diverso per El Shaarawy, praticamente fermo ai box da inizio anno, mentre sono decisamente ben remunerati i due attaccanti della Juventus fermi in panchina: le tre reti messe a segno da Quagliarella e Vucinic hanno procurato un esborso dalle casse della capolista di 5 milioni di euro.

ECCO LA CLASSIFICA DEI GOL PIU' COSTOSI