Quagliarella, parla l'agente: "Dalla Juve meritava più rispetto"

18:15 - L'esclusione dalla lista di Europa League in favore del nuovo arrivato Osvaldo non è piaciuta a Fabio Quagliarella. L'attaccante di Castellammare di Stabia è nerissimo e a parlare in suo nome ci ha pensato l'agente Beppe Bozzo: "Meritava più rispetto per tutto quello che ha fatto per la Juve. Non l'ha presa bene, diciamo che è serenamente arrabbiato. E' sempre stato in silenzio e probabilmente anche questa situazione la vivrà senza troppe polemiche".

"Evidentemente però quanto ha dato alla Juve in questi anni non è bastato" ha proseguito Bozzo."Non è suo costume fare polemiche, ha sempre accettato tutto senza fiatare, anche le tante panchine dopo prestazioni brillanti e una media gol altissima, soprattutto in Champions nella scorsa stagione. In ogni occacsione ha messo davanti a tutto la sua professionalità, ma se stare zitti e lavorare significa passare per fessi, questo no...". Insomma, parole molto dure, ancor di più quando il riferimento è agli ultimi accadimenti di mercato: "Una punizione per non aver accettato le proposte di trasferimento a gennaio? Dispiacerebbe molto! Fabio ha preferito rimanere, pensando di poter dare ancora molto a questa squadra. Non ha preso bene questa decisione ma è certo che continuerà a lavorare come sempre".