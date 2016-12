Qatargate: l'Australia chiede 40 milioni di danno alla Fifa

08:30 - Si deve aggiornare la già lunga lista dei problemi della Fifa. Ultima, ma solo per ordine cronologico, la richiesta di riarcimento per 40 milioni di dollari pronta ad essere presentata dall'Australia, sconfitta nella corsa per ospitare il Mondiale 2022. "Prima vogliamo vedere quali saranno i provvedimenti e le reazioni da parte dell'organo internazionale del calcio", dichiara il ministro dello Sport australiano, Peter Dutton.

Una strada diversa ha intenzione di prendere l'altra illustre sconfitta dal Qatar: il primo ministro inglese Cameron non sembra intenzionato a chiedere nessun risarcimento, bensì sostituire il Qatar e ospitare il Mondiale 2022. La palla ora passa al comitato etico della Fifa, che alla fine del Mondiale in Brasile presenterà il dossier relativo alle presunte tangenti in favore del Qatar e prenderà una decisione.