Qatar 2022, Platini: "Corruzione? Se sarà provata, serviranno un nuovo voto e delle sanzioni"

15:44 - Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano francese L'Equipe, Michel Platini torna sulle numerose polemiche in merito all'assegnazione al Qatar del Mondiale di calcio 2022: "Non mi pento proprio di niente - spiega il presidente dell'Uefa -. Penso che fosse la scelta giusta per la Fifa e per il calcio mondiale. Ma se delle vicende di corruzione saranno provate, serviranno un nuovo voto e delle sanzioni".