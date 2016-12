Puyol ha deciso: a fine anno lascia il Barcellona

17:41 - Carles Puyol ha deciso: da luglio lascerà il Barcellona. Il capitano di mille battaglie non ce la fa più a convivere con i continui problemi al ginocchio destro che da un paio di stagioni gli stanno impedendo di giocare con regolarità. Quest'anno, infatti, è sceso in campo solo 4 volte in campionato, passando la maggior parte delle gare in tribuna. Lo spagnolo, in blaugrana dal 1997, lascia il club dopo più di 500 partite e 3 Champions vinte.