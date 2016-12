Psg, Ibrahimovic: "Nel 2016 vado in pensione"

13:01 - Zlatan Ibrahimovic continua a far sfracelli con la maglia del Psg, ma per lo svedese l'età comincia a farsi sentire. Così, in un'intervista rilasciata a 'Espn' l'attaccante annuncia il ritiro fra un paio di stagioni: "Dal 2016 guarderò le partite in tv. Mi scade il contratto e avrò 34 anni. A quell'età non penso di poter giocare ancora ai massimi livelli. Probabilmente andrò in pensione. La Champions? Sarò soddisfatto anche se non la vinco".

In Italia ha vestito le maglie di Juve, Inter e Milan, ma non è mai riuscito a sollevare la coppa dalle grandi orecchie: "Non è un ossessione. Di sicuro voglio vincere anche la Champions, quest'anno siamo anche più attrezzati per farlo. Ma se non ci riuscissi, sarei comunque soddisfatto e fiero di quanto ho fatto. Ho vinto 23 trofei e avuto una carriera di successi. Anche Ronaldo, quello vero, non ha mai sollevato la Champions". Poi c'è spazio per un Ibra critico: "Il Pallone d'Oro? E' solo politica. Il calcio è ormai cambiato molto rispetto agli inizi. Oggi è solo business. Servono risultati e se non li fai, qualcun altro prende il tuo posto. Ma sono ancora qui e ho due anni da fare, poi mi guarderò le partite in tv". Infine sulla vita a Parigi: "Non avrei mai pensato di giocare in Francia, ma sono fiero di aver avviato questo progetto. Io qui sono felice e lo è anche la mia famiglia".