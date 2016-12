Psg, Ibrahimovic fa il negoziatore: un mln di euro a testa per la Champions 

12:58 - Un milione di euro a testa. Una cifra decisamente spaventosa: è quella pattuita dai giocatori del Paris Saint Germain con la proprietà qatariota in caso di vittoria della Champions League. Un maxi premio che secondo L'Equipe sta a dimostrare quanto sia forte la volontà della Qatar Sport Investment di fare del Psg il club dominante in Europa e quanta sia la fiducia sulla possibilità di trionfare già quest'anno nella massima competizione continentale. Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano francese, sarebbe stato Zlatan Ibrahimovic in persona a negoziare il premio con la dirigenza. Fuoricalsse in campo ed, evidentemente, grandissimo uomo d'affari fuori.