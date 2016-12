Psg, Ibrahimovic: "David Luiz è un mostro, che coppia con Thiago Silva"

18:51 - Ibrahimovic non riposa. I suoi 41 gol in 46 gare ufficiali non bastano per distogliere il pensiero dalla prossima stagione. L'acquisto di David Luiz da parte del PSG gli ha dato nuova carica e dalla sua applicazione Mobile Zlatan Unplugged ha così annunciato: "Con questo acquisto abbiamo lanciato un messaggio all'Europa". Ibra punta già nuovi traguardi: "Le vacanze sono appena cominciate, ma io non vedo l'ora che la stagione cominci". Che sia la volta buona per la Champions?

Ancora dalla sua applicazione, lo svedese ha anche detto: "Penso sia un ottimo acquisto da una grande squadra come il Chlesea. Farà la Coppa del Mondo accanto a Thiago Silva e questo sarà sicuramente un vantaggio per la loro intesa". Non c'è dubbio che si tratta di un nuovo "tassello" di un vero e proprio "dream team" come quello parigino. Con la squadra maturata dopo le sfortunate esperienze europee delle ultime due stagioni, sognare non è impossibile. Ibra questo lo sa.