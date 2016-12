Psg: Ibra e Leonardo, Blanc tra due fuochi

16:46 - Tensioni al Paris St Germain, la più "italiana" delle squadre straniere. C'è un po' di tutto: Blanc e Leonardo, Ibrahimovic e Menez, Verratti a Lavezzi. Procediamo.

Il caso-Ibra - Lo svedese non gioca stasera a Caen, settima di campionato, e il Psg è indietro, solo 10 punti, a meno 6 da Marsiglia. Spiegano: quando non c'è Ibra, tutto è più difficile. E il fenomeno è al terzo stop negli ultimi sei mesi, stavolta per la massima precauzione di non perdersi, martedì, la supersfida col Barcellona in Champions, a suo modo decisiva per le sorti della squadra. La salute sportiva di Ibra, comunque, preoccupa.

Il caso-Blanc - Dall'inizio della stagione, il toto-allenatore è pane quotidiano. Blanc sull'orlo dell'esonero è il filo conduttore che porta alla caccia del sostituto. C'è sempre Roberto Mancini pronto, e a Parigi tornano a parlare di Leonardo, che tornerebbe da allenatore. Chissà.

Il caso-Menez - Nei giorni scorsi, il milanista Menez aveva parlato (male) del Psg, dicendo che si gioca non per meriti sportivi, ma lì si gioca solo per via del nome, mentre al Milan gioca chi lavora sodo. La risposta di Blanc: "E' che Menez nell'ultima stagione qui a Parigi ha avuto problemi, non è stata una bella stagione. E parlare alla stampa è facile. Comodo".