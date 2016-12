Psg diviso in clan, Ibrahimovic: "Qualcosa non va"

12:06 - L'avvio lento del Psg (due vittorie in sei partite fra campionato e coppa) ha aperto una crepa nello spogliatoio. Da un lato i francesi, dall'altro il resto del mondo. Le incomprensioni sono tornate a galla e i risultati ne risentono. Anche Ibrahimovic, dopo l'1-1 con l'Ajax in Champions, ha suonato la sveglia ai compagni: "Qualcosa non va". Blanc, che ha già perso posizioni con il patron Al Khelaifi, rischia in caso di ulteriori passi falsi.

La divisione in clan, già registratasi durante la prima fase di Ancelotti, riemerge con forza. Matuidi e Cabaye, ad esempio, rappresentano la cordata dei francesi scontenti. Scontenti per il minutaggio, ma anche per le prospettive future. Il rinnovo dorato di Verratti, ad esempio non fa dormire sonni tranquilli all'ex Newcastle che, nell'unica partita da titolare disputata quest'anno, è stato anche espulso. A Matuidi invece non piace la rimonta di Pastore nei suoi confronti. Anche se il Flaco, lasciato a riposo ad Amsterdam, non sembra aver gradito la scelta dell'allenatore ed è entrato in campo svogliato. La concorrenza allunga i musi e spacca lo spogliatoio.

Poi, fra i "non francesi", continua la polemica di Lavezzi. Il Pocho, scavalcato anche da Lucas, è furioso con il tecnico Blanc e non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare un contratto in scadenza nel 2015. E poi ci sarebbe Cavani, poco valorizzato e "vittima" di un gioco che vede Ibrahimovic protagonista incontrastato. Alzano la voce un po' tutti e persino Blanc, che solo qualche giorno fa ha accusato i dirigenti di scarsa competenza negli affari che riguardano Coman (passato alla Juve) e Rabiot (promesso alla Roma). Al Khelaifi non ha gradito e si è chiuso in se stesso. A riflettere. Se non arriverà la reazione invocata da Ibra, e i risultati si confermassero scadenti, la testa del tecnico sarebbe la prima a cadere.