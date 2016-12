Psg, conti nel mirino dell'Uefa

17:01 - I conti del Psg nel mirino dell'Uefa. Il massimo organo europeo del calcio vuole vederci chiaro e valutare se il club ha violato le norme relative al fair play finanziario relativamente a un contratto di maxi sponsorizzazione stipulato con l'ufficio del turismo del Qatar. I dirigenti del Psg sono già stati ascoltati a Nyon il 28 novemmbre scorso ma le risposte non sono state ritenute esaustive: la prossima settimana ci sarà la visita a domicilio.

Secondo quanto riportato da 'Le Parisien' la Uefa sospetta che dietro la maxi sponsorizzazione, che ha ridotto le perdite in bilancio e che fa guadagnare al club il 50% dei ricavi complessivi, ci sia un aumento di capitale: il club è infatti di proprietà del Qatar Sport Investment. La prossima settimana dunque ispettori Uefa busseranno alle porte del Psg per consultare da vicino i conti e vederci più chiaro: il presidente Nasser al-Khelaifi e il direttore generale Jean-Claude Blanc, ascoltati il 28 novembre presso la sede della Uefa a Nyon, in Svizzera, non hanno chiarito tutti i dubbi. L'Uefa deciderà sulla questione per aprile o maggio.