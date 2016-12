Psg-Chelsea, The Special Match: tra Mourinho e Ibrahimovic carezze e punture 

11:44 - Per un giorno, uno soltanto, la lingua madre può anche essere messa da parte. Psg contro Chelsea, Ibrahimovic contro Mourinho, può anche questo, può stemperare la tradizionale anglofobia transalpina e lasciare addirittura spazio in prima pagina all'idioma tanto avversato. "The Special Match" titola infatti l'Equipe, voce dello sport francese. Un gioco di parole facile facile essendoci di mezzo il tecnico portoghese. Atteso, temuto, rispettato.



Due modi di intendere calcio a confronto, due filosofie opposte: ecco Psg-Chelsea. Possesso palla e gioco corale da un alto, difesa e ripartenze dall'altra. Così descrivono a Parigi lo scontro del Parco dei Principi. Rilassanto Josè, addirittura affettuoso con il suo ex pupillo, pungente solo con chi lo allena adesso. Sempre così, in fondo, Mourinho. "Zlatan è un grande, un professionista esemplare: io non vado d'accordo solo con chi non si allena a dovere. Con lui sono stato in disaccordo una volta soltanto, quando mi ha detto che voleva andare al Barcellona". Già, dall'Inter ai blaugrana per vincere la Champions proprio nell'anno in cui i nerazzurri avrebbero poi vinto tutto. L'ossessione di Ibra, la Coppa dalla Grandi Orecchie: "Loro sono più esperti - ha detto lo svedese - ma l'esperienza non è tutto".



Un bel blog, insomma, quello confezionato dai due. Mourinho: "Il Psg è forte, Leonardo è stato bravo a costruire una grande squadra". Ibrahimovic: "Giocare qui è forse la chance più grossa che ho per vincere finalmente la Champions. La sfida al Chelsea sarà per noi un grande test e non abbiamo nulla da perdere". Ancora Mou: "Ibra è un vincente, peccato che gli mancherà un successo in un campionato tanto prestigioso come la Premier". La replica: "Loro sono favoriti. Ma io sto bene qui. Mourinho è un grande, ho un ottimo rapporto con lui".



Insomma, fioretto e lusinghe. A parole. Diverse da quelle risevate da Mou a Blanc. E scontata la risposta del tecnico francese: "Mourinho dice che la Ligue 1 è poco stimolante perché ci sono solo due grandi club? E' una situazione che conosce bene, fino all'anno scorso allenava in Spagna nella stessa situazione". Non male come replica. Affilata. Un bel modo per proiettarsi sullo scontro. Stasera la prima puntata dello Special Match. Psg contro Chelsea, Mourinho contro Ibra. A latere Blanc. Dallo spettacolo in sala stampa a quello, tanto atteso, sul campo.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Psg (4-3-3): Sirigu; Jallet, Alex, T. SIlva, Maxwell; Verratti, T. Motta, Matuidi; Cavani, Ibrahimovic, Lavezzi. All.: Blanc

Chelsea (4-2-3-1): Cech; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Ramires, Luiz; Schurrle, Oscar, Hazard; Torres. All.: Mourinho