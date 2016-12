Psg, Cavani scontento: "Non gioco nel mio ruolo". E medita l'addio 

11:48 - Appena due gol nel 2014 e un fardello enorme sulle spalle: essere costato 65 milioni di euro. Ma il rapporto fra Edinson Cavani e il Psg non è affatto ingranato. Dal suo arrivo, l'uruguaiano ha messo insieme 21 gol in 33 partite, ma il suo feeling con l'allenatore Laurent Blanc è ai minimi storici: "Non gioco nella stessa posizione che ricoprivo a Napoli. La mia ambizione resta quella di segnare". In estate probabile addio: c'è lo United.

Ma qual è per Cavani il male peggiore? Ovviamente la coesistenza con Ibra, un'altra prima donna. La prima donna, in verità. Zlatan, grazie a una stagione fin qui magistrale, ha di fatto annientato le aspettative di Edinson di far breccia nel cuore dei tifosi parigini. E in quello dell'allenatore. Blanc, nel ruolo di centravanti, non vede altro che Ibra. Cavani è un semplice personaggio di contorno, che a volte gioca e a volte no. Non fa molta differenza. "L'importante è essere in campo - ha spiegato ancora Cavani - anche se far gol è qualcosa di incomparabile. Per ora i risultati ci stanno dando ragione".

Edi, però, non potrà turarsi il naso per molto. La sua stagione parla di 14 gol in 23 presenze in Ligue 1 (cinque dalla panchina), di 4 reti in 6 gare in Champions. In mezzo c'è anche un problema al tendine d'Achille, qualche tribuna "preventiva" e quel senso di profonda insoddisfazione appena salta fuori il paragone con gli anni di Napoli. Prima erano tutti ai suoi piedi, quasi fosse un messia, adesso la storia è cambiata. Colpa del cannibale Ibra, che fin qui si è preso tutta la scena, oltre che la posizione prediletta in campo. Per Cavani, insomma, non è il miglior momento della carriera. Che così potrebbe essere dirottata altrove: a Manchester, fronte United, per esempio.

Lì troverebbe un fenomeno più versatile come Rooney (su Van Persie, invece, non ci sono ancora certezze) e riuscirebbe a riprendersi tutte le attenzioni che adesso gli mancano. Moyes lo stima, ma la mancata qualificazione dei Red Devils alla prossima Champions non sarebbe un bel biglietto da visita per gli inglesi. Sia a livello economico (dato che il Psg è disposto a vendere ma non per cifre molto inferiori al suo investimento un estate fa) né di prestigio. Cavani resta al momento l'opzione numero uno, ma le cose dovranno andare in un certo modo. Anche il Chelsea di Mourinho resta alla finestra.