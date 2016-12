Psg, Blanc risponde a Mourinho: "Ligue 1 facile? Come la sua Liga"

18:29 - Piovono scintille tra Blanc e Mourinho alla vigilia di Psg-Chelsea di Champions League. Il tecnico francese ha risposto al collega che aveva ironizzato sulla competitività della Ligue 1: "Ci sono due squadre che dominano in questo momento - ha risposto Blanc -, un po' come in Spagna quando lui allenava il Real Madrid. La migliore risposta però dobbiamo darla sul campo con una grande gara dimostrando di essere una grande squadra".

L'ultima provocazione di Mourinho ("Il Psg può giocare anche in pantofole in Francia") ha dunque colpito l'orgoglio di Laurent Blanc: "Forse non conosce bene il nostro campionato. Mi auguro comunque di fare una grande partita per dimostrare che anche in Francia ci sono grandi club e grandi giocatori".



Al fianco del tecnico francese ha parlato Zlatan Ibrahimovic che ha esaltato le doti di Marco Verratti: "L'esperienza è un vantaggio per chi ce l'ha in queste partite. Noi siamo agli inizi come lo erano loro 8 anni fa. Però noi abbiamo giocatori che non hanno bisogno di tutta questa esperienza, come Verratti, che è un giocatore di classe mondiale". Per l'attaccante svedese, che di esperienza invece ne ha da vendere, è una grande occasione per alzare la Champions League: "Giocare nel Psg è forse la chance più grossa che ho per vincerla finalmente. La sfida al Chelsea sarà per noi un grande test e non abbiamo nulla da perdere. Loro sono favoriti. Mourinho? Ho un ottimo rapporto con lui".