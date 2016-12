Psg, Blanc: "Non siamo qui per soffrire, avremo il possesso della palla"

10:26 - Laurent Blanc non sta più nella pelle: "Vorremmo fosse già domani sera". L'allenatore del Psg, nella conferenza stampa della vigilia dei quarti di Champions League contro il Chelsea, spiega la tattica che userà la squadra: "Non siamo venuti qui per soffrire ma per fare il nostro gioco. Vogliamo controllare il pallone perché se ce l'hai tu è più facile". Il tecnico francese parla del suo gioiellino Verratti: "Partite così sono importanti per migliorare."

Laurent Blanc, nella classica conferenza stampa della vigilia, parla della sfida con il Chelsea: "Non sappiamo se il Chelsea ci attaccherà alto. Se lo farà, ci saranno più spazi per Lavezzi. Ci aspettiamo l'assalto del Chelsea nei primi 20', dovremo essere calmi e precisi e non cambiare filosofia di gioco".



L'allentatore francese chiude con una profezia: ""Un giorno il Psg vincerá la Champions. Ma non so se sarà quest'anno o più in là. Anche il Chelsea ha dovuto aspettare anni".