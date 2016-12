Psg, Al Khelaifi apre la borsa: "Pogba? A fine campionato vedremo"

12:10 - Rammarico, ma anche la consapevolezza di essere sulla buona strada. Una strada che non si interrompe certamente con la sconfitta di Stamford Bridge e l'eliminazione dalla Champions. Al Khelaifi, numero uno del Psg, spiega alla nostra Irma D'Alessandro: "La partita ci servirà come esperienza per il futuro. Pogba? Non abbiamo ancora parlato con lui, a fine stagione vedremo. Blanc? Sicuramente confermato".