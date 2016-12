Protesta di Mourinho: in campo il Chelsea-2

20:00 - José Mourinho, ovvero l'arte di far parlare e discutere e arrabbiarsi. E' appena sfumata l'ira degli spagnoli per "il bus piazzato nell'area di rigore" durante la semifinale di Champions contro l'Atletico Madrid ed ecco che a Londra lo Special-One lancia una sorta di crociata contro la Premier League che non ha accolto l'invito del Chelsea di anticipare la gara di campionato contro il Liverpool. E così per protesta Mou manderà in campo un Chelsea di giovani, preservando i titolari per la gara di ritorno contro l'Atletico. Un gesto concordato con squadra e dirigenti e con Roman Abramovich. E che sancisce una crisi di vertice alla Premier League e l'abbandono, di fatto, della corsa scudetto da parte del Chelsea a favore della squadra che comanda la Premier, il Liverpool appunto.