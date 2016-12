Protesta Barletta: allenamento in piazza

18:43 - Il Barletta, squadra di prima divisione, ha svolto l'allenamento pomeridiano in Piazza Aldo Moro, in pieno centro città. Complice la diatriba innescatasi con l'Amministrazione Comunale circa la ratifica della convenzione per le spese di gestione dello stadio "Cosimo Puttilli".La protesta della squadra biancorossa è durata circa mezz'ora: i giocatori hanno sostenuto una seduta defaticante dopo la sconfitta in campionato contro il Perugia.

Il presidente del Barletta, Roberto Tatò, è stato di parola. Infatti, già nella giornata di lunedì la società biancorossa aveva annunciato l'insolita location di allenamento tramite un comunicato sul proprio sito: "La Società Sportiva Barletta Calcio, nonostante gli innumerevoli incontri tenuti con l'Amministrazione Comunale, tesi a definire e dare attuazione alla delibera n° 17 del 01/08/2013 della Giunta Comunale e quindi a sottoscrivere apposita convenzione per l'affidamento in autogestione dello stadio comunale “Cosimo Puttilli” per la Stagione Sportiva 2013/2014, comunica che sino ad oggi non vi è stato alcun fattivo riscontro in merito. Pertanto, non avendo titolo ad usufruire dello stadio comunale “Cosimo Puttilli” durante la settimana, la società dichiara che a partire da domani, martedì 11 marzo, gli allenamenti saranno sostenuti, qualora possibile, nelle vie cittadine".