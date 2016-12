Primavera, la Lazio vince la Coppa Italia 

00:15 - Dopo 35 anni la Lazio si aggiudica la Coppa Italia Primavera. La formazione di Simone Inzaghi, già forte del 3-1 dell'andata, ha espugnato l'Artemio Franchi di Firenze, battendo la Fiorentina per 4-2. Decisive le reti siglate nel primo tempo da Lombardi e Crecco e, nella ripresa, da Minala e ancora Crecco. Inutili, invece, quelle realizzate allo scadere della prima e della seconda frazione dal viola Bangu (a cui Strakosha ha parato anche un rigore).

I biancocelesti campioni d'Italia in carica riportano a casa una Coppa che manca in bacheca dalla stagione 1978-79, bissando così un successo che risale ormai a 35 anni fa. Per Simone Inzaghi, già tecnico degli Allievi Nazionali, invece, si tratta del primo trofeo conquistato con la Lazio Primavera che guida da gennaio, quando Alberto Bollini è stato promosso in prima squadra come vice allenatore di Edy Reja. Curiosamente, quest'anno ha vinto anche suo fratello Pippo, che guida la Primavera del Milan che ha conquistato il Torneo di Viareggio. Al termine del match, sia Simone Inzaghi che Bollini sono stati festeggiati a lungo dai giovani biancocelesti, sotto lo sguardo del patron Claudio Lotito e del ds Igli Tare. "Il merito è dei ragazzi che sono stati bravissimi - ha detto Inzaghi a Raisport -: il risultato è fin troppo severo nei confronti dei viola, ma nel doppio confronto la coppa è meritatissima".