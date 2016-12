Prima espulsione in carriera per Marchisio

20:24 - La prima volta non si scorda mai. Nemmeno Marchisio è escluso da questo proverbio. Il cartellino rosso, a dir poco discutibile, ricevuto dal messicano Rodriguez Moreno nello scontro diretto contro l'Uruguay è il primo in carriera per lo juventino, solo 52 ammonizioni nelle oltre 350 presenze tra i professionisti. Il cognome dell'arbitro non era già di buon auspicio, ma nemmeno il più pessimista avrebbe creduto che ci sarebbe stato un "Totti bis".

Altra squalifica per l'Italia dopo l'ammonizione ricevuta da Balotelli già diffidato, purtroppo non la sconterà nessuno dei 2 negli ottavi di finale vista la sconfitta contro l'Uruguay che ha eliminato l'Italia dal Mondiale