Premier: tris Arsenal, ipotecato il pass Champions

Un tris da Champions. L'Arsenal batte 3-0 il Newcastle nel monday night della 36.a giornata di Premier League e ipoteca così il quarto posto, l'ultimo valido per accedere alla prossima Champions, balzando a +4 sull'Everton a due turni dalla fine. All'Emirates decidono le reti di Koscielny, Ozil e Giroud grazie alle quali i Gunners conquistano la terza vittoria consecutiva e si mettono definitivamente alle spalle la crisi patita nel mese di marzo.

Avvio al piccolo trotto dell'Arsenal che, dopo aver rischiato qualcosa su Sissoko, al 26' trova il vantaggio: punizione dalla trequarti di Cazorla e zampata vincente in area di Koscielny che firma l'1-0. I Gunners cambiano marcia e Krul, dopo due miracoli su Podolski, è costretto ad arrendersi di nuovo al minuto 42 quando Ozil, in sospetta posizione di offside, mette dentro con un facile tap-in il tiro ribattuto di Giroud. Nella ripresa, dopo il miracolo di Szczesny su Guffran, è proprio Giroud al 66' a far scendere i titoli di coda sul match con un colpo di testa ravvicinato su perfetto cross di Ozil.