Premier: tripletta Eto'o, il Chelsea vola

Il Chelsea batte il Manchester United con una tripletta di Samuel Eto'o e resta in scia ad Arsenal e Manchester City mentre il Tottenham prosegue nel suo buon momento e passa sul campo dello Swansea. Nella 22a giornata di Premier League i Blues di Mou battono 3-1 i Red Devils a Stamford Bridge e restano a -2 dai Gunners capoclassifica e ad una sola lunghezza dai Citizens. Al 17' Eto'o firma l'1-0 con un gran sinistro da fuori che trova la deviazione decisiva di un difensore e De Gea è scavalcato. Al 45', prima dell'intervallo, i Blues raddoppiano ancora col camerunese che devia in rete solo in area piccola.

A inizio ripresa, al 49', l'ex attaccante di Inter e Anzhi firma la tripletta personale e il 3-0 del Chelsea con un'altra deviazione sotto misura su azione d'angolo. Nel finale sussulto dello United che al 78' trova il gol della bandiera con Hernandez, poi i Red Devils perdono la testa e Vidic viene espulso per un brutto fallo su Hazard. La squadra di Moyes, senza Wayne Rooney, resta ferma al settimo posto con 37 punti. In Galles il Tottenham batte 3-1 lo Swansea e, grazie alla cura Sherwood, agguanta il Liverpool al quinto posto a quota 43 punti. Protagonista assoluto per gli Spurs è Adebayor che realizza una doppietta (35' e 71'); in mezzo l'autogol dell'ex genoano Chico. Al 78' Bony firma la rete della bandiera per i padroni di casa, sest'ultimi con 21 punti.