Premier, travolgente Liverpool. Coutinho piega il City e avvicina il titolo

11:13 - Il Liverpool si regala un pomeriggio magico e nel 3-2 con cui batte il City. In un Anfield da brividi va in scena la gara che vale una stagione. I Reds giocano a ritmi infernali nei primi 25' e passano con Sterling e Skertel. Nella ripresa, in 10' minuti, i citizens pareggiano. Ma quando è il City che gioca meglio ecco la zampata letale di Coutinho. Liverpool in paradiso: la vittoria più bella, nel giorno più importante.

LA PARTITA

Lo spettacolo del calcio inglese è qui. Ci si gioca buona parte di Premier League. Nel ruggito di Anfield, sulle note commosse di You’ll Never Walk Alone si apre un pomeriggio assolutamente unico per Liverpool. In Inghilterra già lo chiamano il Judgment Day, il giorno del giudizio. La squadra di Rodgers guida la classifica con due punti di vantaggio sul Chelsea e quattro in più sulla squadra di Pellegrini che però deve recuperare due match. I Reds hanno vinto 13 delle quattordici partite in casa e possono vantare il miglior attacco con 90 gol complessivi di cui ben 49 marcati dalla coppia del gol: Suarez-Sturridge. Il Manchester City arriva a giocarsi la supersfida avendo perso solo una gara nelle ultime 20. Gara che comincia con 7 minuti di ritardo per ricordare le vittime della strage di Hillsborough. Tra i 96 morti, tutti tifosi del Liverpool, c’era anche il giovane Jon-Paul Gilhooley, cugino di Steven Gerrard. Padroni di casa che non rinunciano alla qualità offensiva e schierano una formazione d’assalto con Sterling, Coutinho, Suarez e Sturridge. Pellegrini lascia in panchina il Kun Aguero, ancora non al meglio dopo l’infortunio, e punta tutto su Nasri, Silva, J.Navas alle spalle di Dzeko. Passano solo 6’ minuti e il Liverpool è già alla giugulare del Manchester City: palla a Suarez che lancia Sterling, freddissimo, che davanti ad Hart prende tempo e infila per il micidiale vantaggio. Il City è come narcotizzato dall’assalto Reds. Al 17’ tegola per i citizens, Yaya Toure si accascia ed è costretto ad uscire dal campo. Javi Garcia al suo posto. Al 25’ miracolo di Hart su colpo di testa di Gerrard. Sugli sviluppi del corner arriva il 2-0 di Skertel che anticipa Kompany e spizza in rete. 8 assist su palla inattiva per Gerrard, illegale quando calcia i corner. Solo nella parte finale del primo tempo gli ospiti alzano la testa e impegnano per due volte Mignolet, che salva i suoi. Si va a riposo dopo un primo tempo stupendo. La ripresa, se possibile, è ancora più bella. Dopo un’ora di gioco il Liverpool abbassa il ritmo e il City comincia a giocare meglio. Al 56’ Silva riapre la partita. Deliziosa giocata di Milner, lo spagnolo anticipa tutti e timbra il settimo sigillo in campionato. Nel momento chiave della gara il City bussa alla porta del Liverpool. L’immensa qualità della squadra di Pellegrini fa ballare Glen Jhonson che è lo sfortunato protagonista del pareggio. Cross basso di Silva, il terzino devìa nella propria porta e fa 2-2. Il Manchester City si riprende la partita in 15 minuti. Il pareggio cambia l’inerzia della partita, i Reds perdono Sturridge per un problema muscolare (dentro Allen) e il City sale in cattedra inserendo anche Aguero che confeziona uno delizioso assist per Silva, una manciata di centimetri salvano i Reds. Squadre lunghissime e palle gol che fioccano: al 78’ si decide la sfida e forse il campionato. Kompany disimpegna male, svirgolando il pallone, sul quale arriva come un rapace Coutinho che scarica in porta un destro chirurgico che fa impazzire Anfield. Nel momento migliore degli avversari il Liverpool colpisce, ed è un colpo da knock-out. La reazione del City è rabbiosa ma produce solo un cartellino rosso (Henderson al 90’). City che scivola a -7 (con due partite in meno). Ora il titolo è nelle mani del mago Brendan Rodgers, capace di portare il Liverpool dove nessuno si sarebbe mai aspettato. Se vince le prossime 4 partite (tra due turni arriva il Chelsea) il Liverpool sarà campione d’Inghilerra dopo 24 anni. Al fischio finale, nel boato di Anfield, Steven Gerrard è visibilmente commosso. I compagni lo abbracciano nascondendo un’emozione che è palpabile. Un pomeriggio da ricordare anche per il capitano di mille battaglie. Alzare la coppa al cielo di Liverpool, caro Stev, ora non è più un’utopia.

TABELLINO

LIVERPOOL (4-3-3): Mignolet; Johnson, Skertel, Sakho, Flanagan; Henderson, Gerrard, Coutinho (Moses dal 88’ s.t); Sterling, Suarez, Sturridge (Allen dal 65’ s.t). Panchina: Lucas Leiva, Moses, Jones, Kolo Tourè, Agger, Aspas, Joe Allen. All.: Brendan Rodgers. MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Hart; Clichy, Kompany, Demichelis, Zabaleta; Yaya Touré (Javi Garcia dal 18’ p.t), Fernandingo; Nasri, Silva, Jesus Navas (Milner dal 48’ p.t); Dzeko (Aguero 67’ s.t). Panchina: Aguero, Kolarov, Lescott, Negredo, Pantilimon, Milner, Garcia. All.: Manuel Pellegrini.

Arbitro: Clattemburg

Marcatori: Sturridge 6’p.t, 25’ Skertel p.t, Silva 56’ s.t, Glen Johnson (aut) 61’.

Ammoniti: Suarez 4’p.t, Javi Garcia 21’p.t, Fernandinho 45’ p.t, Zabaleta 77’ s.t,

Espulsi: Henderson 90’+2 s.t