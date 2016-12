Premier, nel recupero il City rimonta il Sunderland: 2-2

11:01 - Nel primo recupero dei due match di Premier League, il Manchester City spreca una clamorosa occasione contro l'ultima della classe Sunderland, pareggiando 2-2 solo nel recupero. Le reti dei Citizens in apertura e in chiusura di match, in mezzo la doppietta di Wickham. Nell'altra sfida della serata, sconfitta clamorosa per l'Everton in casa col Crystal Palace: 2-3 e treno Champions che si allontana sensibilmente.

Si allontana il titolo per il Manchester City, che non va oltre al pareggio 2-2 in casa con l'ultima in classifica, il Sunderland. Citizens in vantaggio dopo meno di 2 minuti, con Fernandinho su assist illuminante di Aguero, bravissimi a sfruttare uno svarione difensivo dei biancorossi. City che continua a pressare, Sunderland che non perde mai la trebisonda e piano piano prende le misure: Borini ci prova un pò da tutte le posizioni, ma non centra mai la porta. Nel secondo tempo l'inerzia cambia radicalmente: al 56' entra Jovetic, ma non darà l'apporto necessario. Quando la spinta del City pare portare al secondo gol, ecco la doccia fredda: è Wickham a segnare su cross di Emanuele Giaccherini, complice la non perfetta difesa azzurra. Il City si riversa in attacco e puntuale arriva il contropiede, orchestrato ancora da Giaccherini: il terminale è sempre Wickham, cambia il metodo di tiro (stavolta di destro) ma il risultato è lo stesso: rete, 1-2. Titolo che si allontana sempre di più per gli azzurri di Manchester, che pescano il jolly a 1 minuto dalla fine con Nasri, anche se il massimo responsabile della marcatura è il portiere biancorosso Vito Mannone, autore anzi non-autore di una parata all'apparenza semplice. Il match termina 2-2, un punto che non serve al Sunderland sempre ultimo e meno che meno al City, che vede Liverpool e Chelsea allontanarsi, e non sfrutta il primo dei due recuperi a sua disposizione.

Per completare le sorprese, nel secondo match di serata, l'Everton perde in casa con il Crystal Palace 2-3 e vede allontanarsi la Champions League, obiettivo per il quale è in corsa. Gli ospiti passano al 23' con gol di Puncheon, e raddoppiano al 49' con Dann. Sussulto di orgoglio dell'Everton al 61' con l'interessante Naismith, entrato dalla panchina 15 minuti prima: serve a poco, passano solo 12 minuti e il Palace ristabilisce i 2 gol di vantaggio con Jerome. Il 2-3 arriva all'86' con Mirallas, ma nonostante l'assalto finale al triplice fischio l'Everton è sconfitto.

In classifica, il City sale a 71, a -4 dal Chelsea e -6 dal Liverpool capolista, con una sola partita da recueprare: aggancio non più possibile coi recuperi, bisognerà giocarsela fino in fondo e tifare settimana per settimana gli avversari dei "Reds". Sunderland ultimo a 26, a -3 dal Cardiff e a -6 dall'ultimo posto utile per rimanere in Premier, occupata al momento dal Norwich. Everton che fallisce il sorpasso all'Arsenal (67), e rimane a 66; Palace che si issa all'11°posto, 40 punti, a +10 sulla zona retrocessione, in una posizione tutto sommato tranquilla.