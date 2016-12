Premier: Manchester City, cinquina e vetta

12:43 - Prova di forza del City, che vince 5-1 a Londra contro il Tottenham nella 23esima di Premier League e, in virtù del pari di martedì dell'Arsenal col Southampton, sale in vetta alla classifica. Occasione persa invece per il Chelsea. I Blues di Mourinho vengono bloccati sullo 0-0 a Stamford Bridge dal West Ham, che fa debuttare nel finale l'ex milanista Nocerino (resta in panchina invece l'ex romanista Borriello) e manca l'aggancio ai Gunners.

A White Hart Lane il City trova il vantaggio al 15' con Aguero, che poi prima dell'intervallo si fa male e lascia il posto all'ex della Fiorentina Stevan Jovetic. Nella ripresa, subito al 50', Rose commette fallo in area: per l'arbitro è rigore ed espulsione. Yayà Tourè trasforma e fa 2-0 mentre due minuti dopo Edin Dzeko firma il 3-0. Al 59' il Tottenham ha un sussulto e accorcia le distanze con Capoue (obiettivo di mercato del Napoli) per l'1-3 ma nel finale il City dilaga con le reti di Jovetic (78') e di capitan Kompany (89').



A Stamford Bridge il Chelsea parte forte e al 9' Oscar sfiora il vantaggio con un gran destro a giro da dentro l'area ma Adrian sfiora e si salva con l'aiuto della traversa. Prima dell'intervallo il portiere ospite è super sul tiro di prima intenzione di Eto'o. Nella ripresa i Blues di Mourinho dominano e Allardyce, per rinforzare il suo centrocampo, fa esordire anche Antonio Nocerino: l'ex del Milan entra all'80'. Il finale è bollente: al 93' Ba trova una deviazione da sotto misura ma Adrian si salva con l'aiuto del palo mentre al 97' lo spagnolo è super a respingere col piede il tiro a botta sicura di Lampard e salvare il pari. Nella altre due gare di serata il Sunderland batte 1-0 lo Stoke con gol di Adam Johnson mentre l'Aston Villa supera il West Bromwich con un pirotecnico 4-3.