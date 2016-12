11 maggio 2014 Premier: Manchester City campione d'Inghilterra I Citizens battono 2-0 il West Ham grazie alle reti di Nasri e Kompany e festeggiano il quarto titolo della loro storia Tweet google 0 Invia ad un amico

21:24 - Il Manchester City è campione d'Inghilterra per la quarta volta nella sua storia. Nell'ultimo turno di Premier League la squadra allenata da Manuel Pellegrini batte 2-0 il West Ham all'Etihad Stadium e chiude il campionato a quota 86 punti, a +2 sul Liverpool e a +4 sul Chelsea. Le reti che fanno esplodere la festa portano la firma di Nasri (39') e Kompany (49'). Per il City è il secondo scudetto d'Inghilterra negli ultimi tre anni.

Al City bastava un pareggio contro il West Ham per far esplodere l'Etihad Stadium, ma gli uomini di Pellegrini non hanno voluto rischiare nulla e si sono sbarazzati con un secco 2-0 degli avversari: ad aprire le danze ci ha pensato Nasri al 39' con un gran destro dal limite all'angolino basso, poi il capitano Kompany ha chiuso in bellezza la sua strepitosa stagione ribadendo in rete da pochi passi per il 2-0 al 49'. Alla fine arriva l'oceanica invasione di campo del popolo di Manchester, che festeggia il primo titolo europeo di Pellegrini; il tecnico cileno si scrolla così di dosso la fama di eterno perdente e l'anno prossimo tenterà l'assalto alla Champions.



Il Liverpool, dal canto suo, non ha voluto mollare fino in fondo: i Reds battono 2-1 in rimonta il Newcastle grazie alle reti di Agger e Sturridge, che rimediano all'autorete iniziale di Skrtel. La squadra di Rodgers chiude la sua comunque ottima stagione a -2 dai campioni d'Inghilterra e si mangia le mani per la sconfitta casalinga contro il Chelsea e il successivo pareggio 3-3 in casa del Crystal Palace. Anche il Chelsea completa un anno da 'zeru tituli' vincendo 2-1 in casa del Cardiff grazie ai gol di Schurrle e Fernando Torres, che ribaltano la marcatura casalinga di Bellamy.



In Europa League si qualificano l'Everton (2-0 esterno in casa dell'Hull) e il Tottenham (secco 3-0 contro l'Aston Villa). Il Manchester United è invece fuori da tutto, e l'1-1 in casa del Southampton è l'emblema della mediocre stagione dei Red Devils, classificatisi settimi a 64 punti. Retrocedono in Championship Norwich, Fulham e Cardiff; Fabio Borini chiude invece il suo anno andando a segno nella sconfitta per 3-1 del Sunderland contro lo Swansea. Sette le marcature stagionali dell'attaccante italiano, il suo contributo si è rivelato fondamentale per la clamorosa rimonta-salvezza dei Black Cats, che terminano la stagione in quattordicesima posizione con 38 punti.