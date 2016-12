Premier League: suicidio Liverpool, da 3-0 a 3-3 col Palace

23:54 - Clamoroso al Selhurst Park. Nel monday night della 37esima giornata di Premier League, il Liverpool si fa rimontare da 3-0 a 3-3 dal Crystal Palace e butta via l'opportunità di tornare a +3 sul Manchester City, che ha comunque una gara da recuperare e una differenza reti nettamente favorevole. I Reds sono comunque da soli in vetta alla classifica con 81 punti, ma il titolo è sempre più tra le mani degli uomini di Pellegrini.

Il calcio dà, il calcio toglie, e ciò che aveva provato il Milan nella notte di Istanbul del 2007 stavolta tocca proprio al Liverpool. I Reds, che dovevano vincere per alimentare le residue speranze di conquistare la Premier, dominano in casa del Crystal Palace per 79 minuti: sono le reti di Allen al 18', Sturridge al 53' e Suarez al 55' (31esimo centro in campionato per l'uruguaiano) a lanciare la squadra di Rodgers. Ma in nove minuti di follia i padroni di casa vanno a segno con Delaney (79') e con la doppietta di Gayle (81' e 88') e piazzano la clamorosa rimonta. Il Liverpool dovrà vincere l'ultima gara casalinga col Newcastle e sperare in una sconfitta del City nelle due partite contro Aston Villa e West Ham. Ma il pianto a dirotto a fine gara di Suarez, consolato da capitan Gerrard, non promette nulla di buono...