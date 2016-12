Premier League: Suarez miglior giocatore dell'anno

17:35 - Luis Suarez è stato premiato dalla Football Association come "giocatore dell'anno" della Premier League 2013-14. Un bel riconoscimento per l'uruguayano, ma anche per tutto il Liverpool che annovera ben 3 giocatori nella top-11 stagionale. Tanti quanti il Chelsea, con Hazard premiato come miglior giovane. Assenti i giocatori di Manchester United, per la prima volta dopo 34 anni, e Arsenal, nonostante l'ottimo inizio di campionato.

Un premio, quello assegnato a Suarez, che riabilita totalmente la figura dell'attaccante sudamericano, arrivato grazie ai 30 gol segnati a dispetto delle sei giornate di squalifica con le quali aveva iniziato la stagione. Dall'immagine di provocatore e simulatore a quella di fuoriclasse e patrimonio della Premier League, il passo è stato lungo una stagione, esaltante ma non ancora finita. Suarez, ovviamente, figura anche nella top-11 stagionale a fianco di due compagni di squadra: Sturridge e Gerrard.

Anche il Chelsea di Mourinho può vantare più premi. Innanzitutto quello di "giovane dell'anno" vinto da Eden Hazard, con il giovane belga presente nella top-11 con Cech e Cahill. Mancano giocatori dello United e dell'Arsenal, mentre il Manchester City - ancora in corsa per il titolo di Premier - è rappresentato da Kompany e Yaya Touré.

Ecco la top-11 della Premier League:

Cech (Chelsea)

Shaw (Southampton), Kompany (City), Cahill (Chelsea), Coleman (Everton)

Hazard (Chelsea), Yaya Touré (City), Gerrard (Liverpool), Lallana (Southampton)

Suarez (Liverpool), Sturridge (Liverpool)