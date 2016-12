Premier League: stop Chelsea, addio al titolo

19:35 - Il Chelsea dice addio alle residue speranze di titolo. Nella 37esima giornata di Premier League i Blues impattano 0-0 a Stamford Bridge contro un disperato Norwich e danno il via libera a Manchester City e Liverpool, che si giocheranno il campionato nelle ultime due partite. L'Arsenal, già sicuro del quarto posto dopo la sconfitta dell'Everton col City, batte 1-0 il West Bromwich grazie a Giroud e sale a 3 punti dagli uomini di Mourinho.

Il Chelsea, dunque, non riesce ad assorbire la brutta botta dell'eliminazione in Champions da parte dell'Atletico Madrid. I Blues appaiono spuntati in attacco e traballanti in difesa: al 10', infatti, viene negato un rigore clamoroso agli ospiti per fallo combinato di Terry e Cole su Olsson. Poi gli uomini di Mourinho ci provano a lungo, soprattutto sui calci piazzati, ma la strenua difesa dei Canaries regge l'urto e al 72' è Snodgrass a fallire una comoda occasione facendosi recuperare in area al momento del tiro dall'intervento disperato di Cahill. Piccola consolazione per il Chelsea: il punticino serve per mantenere a tre punti l'Arsenal, anche in caso di aggancio all'ultima giornata i Blues sarebbero comunque terzi per la differenza reti largamente favorevole; al Norwich, invece, il pari serve davvero a poco. Il Sunderland ha infatti due punti di vantaggio (35 contro 33) con una gara in meno, dovrà perdere entrambe le sfide per dare speranza ai Canaries, chiamati all'ultima giornata alla difficile gara contro l'Arsenal.



E proprio i Gunners, già sicuri del quarto posto dopo la sconfitta di sabato dell'Everton, danno vita a una sorta di amichevole contro il West Bromwich: è Giroud a timbrare l'1-0 che vale la partita con un colpo di testa in anticipo su cross dalla sinistra di Podolski. Per gli uomini di Wenger si trattava di un semplice allenamento in vista della partita più importante della stagione, la finale di FA Cup del 17 maggio contro l'Hull City.