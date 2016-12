Premier League: poker Chelsea, Spurs travolti

21:26 - Il Chelsea non sbaglia e batte 4-0 il Tottenham nel big match di Premier consolidando il primato in classifica. I Blues risolvono la pratica nella ripresa: Eto'o sblocca il risultato al 56' e poco dopo si procura il rigore poi trasformato da Hazard. Il modo migliore di rispondere alle insinuazioni dello Special One sulla sua età. Nel finale Ba chiude i conti con una doppietta. Il Chelsea sale a 66 punti e si porta a +7 su Liverpool e Arsenal.

Dopo un primo tempo da sbadigli, la partita di Stamford Bridge si accende nei minuti iniziali della ripresa. Al 56' l'episodio decisivo: uno sciagurato retropassaggio di Vertonghen innesca Eto'o, che intercetta la palla e non sbaglia a tu per tu con Lloris. Curiosa l'esultanza del camerunese, che si appoggia alla bandierina come fosse un anziano, una chiara stilettata a Mourinho che qualche giorno fa ne aveva messo in dubbio l'età ("Eto'o? Ha 32 anni, forse 35"). Quattro minuti dopo l'ex interista è ancora protagonista. Eto'o viene steso in area da Kaboul, il contatto è dubbio ma l'arbitro concede il rigore ed espelle il difensore. Hazard spiazza Lloris e sigla il 2-0 dal dischetto. La partita di fatto finisce qui. Nel finale c'è gloria per Ba, autore di una doppietta nel giro di un minuto (88' e 89'). Gli Spurs incassano l'ottava sconfitta in campionato e restano inchiodati al quinto posto a quota 53 punti.