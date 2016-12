Premier League: Manchester City solo in vetta, 4-0 all'Aston Villa

10:24 - Il Manchester City gioca con pazienza e fa crollare il fortino dell'Aston Villa. All'Etihad Stadium, nel recupero della 29a giornata di Premier, la squadra di Pellegrini rifila un poker ai Villans: due volte Dzeko, poi Jovetic ed infine un capolavoro di Yaya Tourè lanciano il City in vetta alla Premier, col titolo ormai ad un passo. Nell'altro recupero, 2-0 del Sunderland al West Bromwich e salvezza matematica per Borini e compagni.

I citizens, con Aguero ai box per infortunio muscolare, partono con Javi Garcia e Yayà Tourè a centrocampo, ed Edin Dzeko terminale offensivo. Nel primo tempo i padroni di casa partono all'assalto, con la squadra di Lambert che si chiude a riccio e prova a ripartire in contropiede. Silva reclama un calcio di rigore netto dopo 6', non visto dall'arbitro, ma alla squadra di Pellegrini manca sempre l'ultimo passaggio per poter certificare il dominio in campo.

La ripresa comincia con lo stesso copione, e quando la paura di vincere sta per impossessarsi del Manchester City, arriva la zampata di Edin Dzeko: Zabaleta arriva sul fondo e crossa per il bosniaco, che spazza via il diretto marcatore e da due passi non sbaglia. Basta un gol per mandare in tilt la formazione ospite: al 72' mischia in area sulla quale si avventa come un falco il solito Dzeko, che dopo la doppietta all'Everton si ripete, per il 16esimo gol in Premier.

Con il risultato in cassaforte, c'è ancora chi vuole partecipare alla festa: Yayà Tourè all'89 fa felice Jovetic, con l'ex Fiorentina che batte Guzan su passaggio smarcante dell'ivoriano, poi è proprio il numero 42 del City a prendersi il palcoscenico. L'ex Barcellona si fa 60 metri palla al piede, entra in area e col piatto destro sigla il poker che somiglia tanto al colpo del ko finale per Liverpool e Chelsea.

Il City sale a quota 83 punti, ed ora, in virtù della differenza reti, alla squadra di Pellegrini basterà non perdere domenica prossima in casa del Southampton per vincere la quarta Premier della sua storia. Nell'altro recupero di serata, il Sunderland batte 2-0 il West Bromwich e vince lo spareggio salvezza: allo Stadium of Lights decidono nel primo tempo le reti di Colback al 13 e Fabio Borini al 31, con i Black Cats che volano a quota 38 punti in classifica. Per il West Bromwich decisivo il prossimo match in casa contro lo Stoke per assicurarsi la permanenza in Premier League.