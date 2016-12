Premier League: l'Arsenal riparte, il Liverpool affonda

21:21 - L'Arsenal riparte, il Liverpool affonda. Dopo la delusione in Champions i Gunners, reduci dal tracollo di Dortmund, vincono 3-0 sul campo dell'Aston Villa: gara chiusa nel primo tempo per via delle marcature di Ozil, Welbeck e dell'autorete di Cissokho. Discorso opposto per i Reds, che dopo la vittoria sul Ludogorets incappano contro il West Ham nel secondo ko di fila in Premier: ad Upton Park finisce 3-1 per i padroni di casa, a secco Balotelli.

Dopo i tre pareggi consecutivi contro Everton, Leicester e Manchester City, l'Arsenal trova la prima vittoria veramente convincente del suo campionato: un secco 3-0 in trasferta ad un Aston Villa che si presentava alla sfida con 10 punti e l'eccellente scalpo del Liverpool, sconfitto settimana scorsa ad Anfield. Invece al Villa Park la partita si apre e si chiude in soli sei minuti: Ozil mette subito la gara in discesa al 32' con un preciso piattone mancino a battere Guzan, due minuti dopo ancora il tedesco serve a Welbeck un pallone d'oro per spingere in rete la sua prima marcatura con la maglia dei Gunners. Al 36', poi, è una goffa autorete di Cissokho a sancire il definitivo 3-0. Nelle altre gare delle ore 16, il Newcastle dimostra di non essere ancora uscito dalla crisi di inizio stagione: contro l'Hull City, al St James' Park, arriva solo un 2-2 in rimonta, con la doppietta di Papiss Cissé che rimedia alle reti di Jelavic e Diamé. Non si placa, in ogni caso, la forte contestazione dei tifosi dei Magpies al tecnico Alan Pardew. Il Southampton, invece, conferma la straordinaria partenza stagionale e si porta alle spalle del Chelsea a quota 10 punti: i Saints vincono 1-0 in casa dello Swansea, decide Wanyama all'80 di una partita non certo ricca di emozioni. 0-0 tra Burnley e Sunderland, nella sfida delle 13.45 invece il Qpr aveva pareggiato 2-2 contro lo Stoke.

Il Liverpool di Brendan Rodgers non riesce a cambiare marcia. Il West Ham sorprende Gerrard e compagni con una partenza fulminante. Al 2' gli Hammers sono già avanti, Reid è pronto alla deviazione sotto porta sugli sviluppi di un calcio di punizione. Cinque minuti dopo arriva il raddoppio: Sakho riceve palla nel cuore dell'area e si inventa un pallonetto che non dà scampo a Mignolet. Liverpool frastornato. E’ Balotelli, protagonista anche di un'animata lite con il portiere avversario, Adrian, ad avviare l'azione che riapre la gara: al 26’ il numero 45 aggancia il pallone con una finezza e prova la conclusione al volo, sulla ribattuta della difesa la palla arriva a Sterling, che fulmina Adrian con un destro violentissimo sul secondo palo. Nella ripresa i Reds si sbilanciano alla ricerca del pari, ma sbattono sul muro degli Hammers, che all'88' chiudono i conti con Amalfitano in contropiede. Per il Liverpool, fermo a 6 punti in classifica, arriva la seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo quella casalinga contro l'Aston Villa.