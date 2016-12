Premier League: il Liverpool vince e resta in vetta

21:07 - Il Liverpool vince 2-1 ad Upton Park contro il West Ham nella 33esima giornata di Premier League, risponde ai successi di ieri di Chelsea e Manchester City e ritrova la vetta solitaria della classifica con 74 punti, due in più dei Blues e quattro in più dei Citizens, che però hanno due gare da recuperare. Decisiva la doppietta, con due calci di rigore, del capitano Steven Gerrard. Prima dell'intervallo il momentaneo pareggio di Demel.

Ad Upton Park il Lverpool fatica contro un West Ham ordinato e quadrato e deve attendere il 43' per sbloccare il risultato, quando l'arbitro concede un rigore per fallo di mano in area di Tomkins su cross di Suarez. Sul dischetto va capitan Gerrard che fa 1-0. Passano tre minuti e al 47', su azione d'angolo, il West Ham fa 1-1: cross nella mischia, Carroll ostacola l'uscita di Mignolet che perde la sfera, Demel è lì e insacca. L'arbitro convalida dopo essersi consultato con l'assistenze fra le proteste dei Reds che volevano il fallo sul proprio portiere. Nella ripresa gli Hammers, che poi inseriranno anche Nocerino per Nolan, sfiorano il vantaggio con una grande incornata dell'ex di turno Carroll su cui Mignolet risponde alzando in angolo. Poco dopo, al 70', il Liverpool beneficia di un altro rigore per fallo del portiere Adrian che esce e tocca Flanagan stendendolo: ci pensa sempre Gerrard che non sbaglia e fa 2-1. Nel finale la squadra di Rodgers legittima il vantaggio: all'83' Suarez si inventa un pallonetto di esterno destro ma colpisce la traversa mentre all'87' Adrian sventa un missile di Sterling diretto a fil di palo.